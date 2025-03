Lançamento do Maior São João do Mundo já tem nova data

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sede), e a empresa Arte Produções, realizadora d’O Maior São João do Mundo, confirmaram ainda na manhã desta quarta-feira (26) o adiamento do evento de lançamento e divulgação da programação da edição 2025 da festa, antes previsto para a noite desta quinta-feira (27). O evento foi remarcado para a próxima segunda-feira, 31.

O prefeito Bruno Cunha Lima, a titular da Sede, secretária Tâmela Fama, e os representantes da empresa tomaram a decisão mediante o momento triste que a cidade vive pela partida precoce da jovem Maria Danielle Cristina Morais Sousa, de 38 anos.

Para eles, o momento é de luto e também de tomada de decisões na tentativa de prestar todo apoio à família da jovem, que sofreu duas perdas irreparáveis nos últimos dias e também de demonstração de rigor na apuração dos fatos e, mediante provas e esclarecimentos, a possível punição de eventuais culpados envolvidos neste triste processo.

Vale lembrar que, ainda na noite desta terça-feira, o prefeito Bruno Cunha Lima usou suas redes sociais para prestar apoio aos familiares de Danielle e também reforçar a convocação da imprensa para uma entrevista coletiva, na manhã de hoje, em que foram passados detalhes de todas as medidas adotadas pela Prefeitura de Campina Grande no âmbito dessa triste história.

O evento de lançamento das novidades e programações d´O Maior São do Mundo 2025 vai acontecer na Pirâmide do Parque do Povo e aberto ao público.