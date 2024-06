O distrito de Galante em Campina Grande recebeu um dos seus maiores públicos neste domingo (9), durante O Maior São João do Mundo 2024. Ele é um dos quatro polos do evento fora do Parque do Povo. São três distritos e a Vila do Artesão, mostrando o que há de melhor do forró.

As atrações deste domingo do palco principal de Galante foram os forrozeiros Walkyria Santos (foto), Deanzinho e Jefferson Arretado. Desde cedo, o local estava lotado e os outros três palcos (ilhas de forró e o mercado público) também tiveram muitas visitas.

Nos outros distritos, em São José da Mata e Catolé de Boa Vista, e na Vila do Artesão os trios de forró pé de serra não pararam as sanfonas até o final da tarde. A animação continua nos próximos finais de semana, no sábado (15) e domingo (16).