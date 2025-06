*Vídeo: ParaibaOnline

O vereador Anderson Pila, integrante da oposição na Câmara Municipal de Campina Grande, comentou nesta semana sobre a importância do diálogo mantido com o vice-governador Lucas Ribeiro, destacando a atuação do político campinense como elo entre a cidade e o Governo do Estado.

“Lucas tem estado sempre à disposição dos representantes aliados, desde o início da gestão. Através dele e do Escritório de Representação, o governo tem se aproximado cada vez mais de Campina Grande”, afirmou Pila.

O vereador também comentou sobre a possível ascensão de Lucas ao Governo do Estado em abril de 2026, caso o atual governador João Azevêdo deixe o cargo para disputar o Senado.

“Parafraseando o governador: se João sair, é natural que Lucas assuma e leve à frente esse modelo de gestão que tem transformado a Paraíba. Ele tem capacidade para dar continuidade a esse projeto”, completou.

Segundo Pila, o foco do grupo é manter a base unida em torno de um projeto maior, que tem como propósito principal melhorar a vida dos paraibanos.