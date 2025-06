Pedro Cunha Lima comenta possível entrada de Cícero Lucena no PSD: “Todos são bem-vindos”

Na manhã desta sexta-feira (13), o presidente estadual do PSD, Pedro Cunha Lima, comentou a possível filiação do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), ao partido.

Durante entrevista à imprensa, Pedro afirmou que o PSD está aberto a todos que desejam contribuir com o projeto político que ele representa.

“Todos que quiserem fazer parte desse campo político e se somar a essa posição, é claro que a gente não faz política com imposições, estão todos bem-vindos para que possamos somar esforços e continuar nessa caminhada”, afirmou.

Questionado sobre as especulações de que o comando do PSD poderia ser entregue a Cícero como forma de atraí-lo para a oposição, Pedro foi direto.

“Kassab confia na nossa condução. Agradeço demais por esse gesto do PSD, um partido com muita relevância política no país. Existe confiança e trabalho nessa direção”, declarou.