Deputado licenciado opina que participação do governo João Azevêdo ainda é muito “tímida” em Campina Grande

O deputado licenciado Fábio Ramalho (PSDB), atual Chefe de Gabinete do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), afirmou em entrevista à imprensa nesta sexta-feira (13) que ainda vê a atuação do governo João Azevêdo (PSB) muito “tímida” no município, especialmente nos últimos 12 anos.

“Eu não vou ser um opositor para dizer que o governo não faz nada. Não vou chegar a esse ponto. Teve a entrega da primeira parte do Centro de Convenções, que eu tenho certeza que será um grande avanço para Campina Grande”, disse.

Segundo o secretário, o que falta nas ações do governo é mais investimento em infraestrutura. Ele citou como exemplo o Programa de Pavimentação, que beneficia várias cidades da Paraíba, mas que não teve nenhum centavo de convênio destinado à gestão campinense, como ocorria na época do então governador Cássio Cunha Lima.

“Campina sente falta disso. Se não fosse o senador Veneziano Vital do Rêgo ter colocado emendas para a duplicação da BR-230, onde está sendo construído um viaduto, me diga o que seria hoje, em termos de desenvolvimento de Campina para sair do município? Campina sente falta de convênios, da construção de casas habitacionais, do apoio ao ISEA, de um Hospital da Criança que já foi prometido, mas até agora não se concretizou. O que Campina sente falta são obras que mudem a vida das pessoas”, observou.

Fábio Ramalho lembrou que uma prova disso é o baixo desempenho eleitoral que João Azevêdo teve nas urnas, seja com ele próprio ou com seus apoiadores, justamente por conta da falta de uma participação mais efetiva em Campina Grande. “Mas eu espero que ele tenha, porque não queremos estar aqui falando mal. Pelo contrário, eu gostaria de dizer que estivesse havendo muitas obras e ações do governo, mas não há”, enfatizou.