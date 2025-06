Presidente do PL dispõe chapa e anuncia Cabo Gilberto na disputa pelo Senado

O presidente do PL na Paraíba, Marcelo Queiroga anunciou nesta quinta-feira (12), parte da chapa majoritária do partido na disputa das eleições do próximo ano e disse que o deputado federal, Cabo Gilberto, anteriormente cotado para a reeleição, vai agora disputar o Senado Federal fazendo dobradinha com o Pastor Sérgio Queiroz (NOVO), que já estava com o nome na disputa.

O ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que levou as eleições de João Pessoa para o segundo turno em 2024, está com o nome para disputar o governo da Paraíba e disse que vai contar novamente com o apoio do ex-presidente Bolsonaro. “Vocês já sabem. Se preparem aí que a gente vai voltar”, avisou.

O deputado federal, Cabo Gilberto, se mostrou animado e apenas se limitou a dizer que “a missão é do partido e vamos embora”, ou seja, ele deixa a missão da reeleição para disputar uma vaga no Senado Federal.