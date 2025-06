Presidente do Avante abre as portas e garante o comando do partido para Cícero

O presidente do Avante na Paraíba, o ex-prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, disse em vídeo divulgado na internet, que o partido está de portas abertas para o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP) para poder disputar o governo do Estado em 2026, como também poderá ceder o comando da legenda,caso o prefeito queira. “Eu sou fã número um de Cícero”, destacou

Vitor Hugo esclareceu ainda que a oferta a Cícero foi espontânea e que em nenhum momento o prefeito da Capital o procurou para falar sobre a possibilidade de deixar o Progressistas. “Pelo contrário, ele diz que está muito feliz lá e Cícero é um homem de muito bom trato, mas tenho certeza de que se ele quiser vir para o partido Avante, para mim será um momento de muita honra e alegria”, definiu.

Ele também ressaltou que se for posto como condição a filiação, passar a presidência para Cícero Lucena, disse que o fará de imediato. “Passarei com muito orgulho e muita honra, a presidência do Avante ao prefeito Cícero por entender que ele é hoje um dos melhores políticos do estado da Paraíba em exercício. Se estou presidente do Avante, eu devo muito ao trabalho que fiz em Cabedelo, mas também a Mersinho Lucena e a Cícero Lucena”, explicou.

Vitor Hugo enfatizou ainda que seja lá onde Cícero Lucena estiver ou for, o Avante irá sempre segui-lo porque foi assim que aprendeu a fazer política: com lealdade e gratidão.” O Avante vai com Cícero para onde ele for e as portas estão escancaradas para o prefeito, caso ele queira se filiar e presidir o partido na Paraíba”, garantiu.