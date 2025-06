Câmara aprova medalha Cidade de João Pessoa para vice-governador Lucas Ribeiro

Na manhã desta quinta-feira (12), a Câmara Municipal de João Pessoa aprovou por unanimidade a concessão da Medalha Cidade de João Pessoa ao vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP).

A proposta foi apresentada pelo vereador Tarcísio Jardim, que destacou os serviços prestados por Lucas à capital paraibana e seu perfil como gestor público.

“É a maior honraria da Câmara, concedida a um ser humano extraordinário. Tenho uma amizade pessoal com Lucas e admiro muito seu comportamento. É um homem temente a Deus, que atua na política com leveza e responsabilidade. Representa a renovação da política e vem desempenhando um trabalho importante no governo do Estado. Esta homenagem reconhece não apenas o que ele já fez, mas também o potencial que tem para continuar contribuindo com o desenvolvimento de nossa capital”, afirmou o vereador.