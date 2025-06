Branco Mendes comenta possível ida de Cícero Lucena para o Republicanos

Na última quarta-feira (10), o deputado estadual Branco Mendes (Republicanos) comentou a possível filiação do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), ao Republicanos.

Em entrevista à imprensa, o parlamentar afirmou que o partido está de portas abertas para novas adesões e destacou o papel da legenda no cenário político paraibano.

“Cícero é um grande nome da política do nosso estado. O Republicanos tem crescido muito na Paraíba e estamos dialogando com todos que desejam ingressar no partido. Sob a liderança do presidente Hugo Motta e do deputado Adriano Galdino, temos trabalhado para fortalecer o grupo, e todos que queiram contribuir com dedicação e compromisso serão bem-vindos”, declarou.