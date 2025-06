Adriano Galdino aponta João Azevêdo como possível pré-candidato ao Senado

Na última quarta-feira (11), o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (Republicanos), indicou o nome do governador João Azevêdo (PSB) como possível pré-candidato ao Senado Federal.

Durante a abertura do 40º Salão do Artesanato Paraibano, em Campina Grande, Galdino afirmou que o evento pode ter marcado a última participação de Azevêdo na solenidade como chefe do Executivo estadual.

“Hoje estamos com o governador neste salão de artesanato, de cultura, de empreendedorismo e de negócios. Mas, governador, ninguém aqui falou, então eu lembro: pode ser que esta seja a última vez que João venha aqui como governador. No ano que vem, ele poderá estar aqui como candidato ao Senado pela Paraíba. Que Deus o abençoe e, se esse for o seu objetivo, que possamos contribuir para que a Paraíba tenha um grande senador representando nosso estado no Senado Federal”, declarou.