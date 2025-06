Na tarde desta terça-feira (10), o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), falou sobre a relação política e administrativa com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), em meio às especulações sobre os rumos da sucessão estadual em 2026.

Durante entrevista à imprensa, Lucas fez questão de destacar a parceria sólida que mantém com o gestor da capital, rebatendo rumores de possíveis tensões internas na base governista.

“Tenho uma grande parceria com o prefeito Cícero, uma parceria política e administrativa acima de tudo, com grandes ações em conjunto. Nós temos um entendimento de que a prioridade são as pessoas”, afirmou.