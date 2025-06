O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado George Morais, afirmou que o seu grupo tem interpretado os fatos de que haverá um racha na base governista, pelas evidências das disputas internas por poucas cadeiras para muitas pessoas, porém a oposição não joga parada e nem está refém, nem está esperando e nem é dependente de ninguém.

“Nós estamos nos movimentando. Esse final de semana Efraim Filho esteve em Campina Grande, eu estive em Solânea, Veneziano também esteve viajando Paraíba afora. Então, estamos fazendo a nossa parte com união, com harmonia, com unidade de discurso, diferentemente, da base governista”, disse.