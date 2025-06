Vereador cobra regulamentação de mudanças no Código Tributário de Campina

O vereador Olimpio Oliveira (Podemos) está cobrando da Prefeitura Municipal de Campina Grande a regulamentação, via decreto, das mudanças aprovadas no final do ano passado no Código Tributário Municipal.

O edil citou como exemplo a questão do prestador de serviços, que será contemplado com 10% de desconto quando do recolhimento do tributo (ISS – Imposto Sobre Serviços), caso realize o pagamento de maneira antecipada.

“Cinco meses já se passaram e o que foi dado como certo e garantido não está valendo um risco na beira da praia, que a água vem e apaga esse risco”, registrou Olimpio.

Ainda conforme o parlamentar, seria bom que a Prefeitura de Campina Grande “funcionasse no ritmo do Parque do Povo, porque ali as coisas funcionam; ali não tem nada pra ontem, é na hora”.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/pecas-comecam-a-se-mexer-na-paraiba/