Presidente do TRE-PB garante: “Biometria vai ser 100% na Paraíba!”

*Vídeo: ParaibaOnline

Em encontro com gestores municipais em Campina Grande, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, enfatizou o compromisso com a digitalização total do sistema eleitoral no Estado. A principal pauta destacada foi a garantia de que a biometria atingirá 100% de cobertura na Paraíba ainda este ano.

“A biometria vai ser 100% na Paraíba. Isso aí eu não abro mão, estou numa luta grande e, juntos, vamos, se Deus quiser, até o final do ano estar com esses 100% alcançados”, afirmou o presidente, demonstrando a prioridade da gestão com a modernização do processo de votação. Atualmente, o Estado já alcança um expressivo percentual de 96% de eleitores cadastrados biometricamente.

Incentivo a servidores e melhorias estruturais

Durante o encontro, o presidente do TRE-PB também abordou a política de priorização do primeiro grau, que visa reconhecer e valorizar os servidores requisitados para o serviço eleitoral.

“A gente procurando através desse ato trazer esse reconhecimento um pouco mais de dignidade para o requisitado que quando vai para o eleitoral perde qualquer tipo de incentivo. Então, essa é uma gratificação para quem presta o serviço eleitoral, que é um serviço de relevância”, explicou.

Em relação a melhorias estruturais, o presidente mencionou uma audiência recente com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia. Segundo ele, a ministra autorizou “imediatamente a reforma de alguns fóruns eleitorais e também a nossa construção de uma usina”. Além disso, foi solicitado crédito adicional, que “foi em parte definida e aí, evidentemente, isso vai poder proporcionar esses investimentos”.

Essas medidas, conforme o presidente do TRE-PB, reforçam o compromisso da instituição em oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e garantir a eficiência e segurança do processo eleitoral no Estado.