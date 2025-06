João Azevêdo: declarações de senadora não têm novidade

João Azevedo comentou ontem as declarações recentes da senadora Daniella Ribeiro (PP), segundo as quais o “projeto” primordial de seu agrupamento é a candidatura a governador do atual vice-governador Lucas Ribeiro (PP), na hipótese de o atual governador abreviar a sua saída do cargo para concorrer a uma cadeira no Senado.

“Isso é uma coisa que já estava muito clara pra gente, já vinha sendo discutida há muito tempo. É natural, que eu saindo para o Senado e Lucas indo para o governo do estado, que tenha outro projeto para a senadora”, comentou Azevedo.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

