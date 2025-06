O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), atendeu, em nomeações publicadas no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (10), pedidos do deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB) de nomeações nas direções do Hemocentro de Campina Grande.

Indicada por Inácio, Eulália Patrícia de Sousa Neves assume a diretoria geral do Hemocentro em Campina Grande. Ainda no Hemocentro, a diretoria técnica será ocupada por Jessyca Chaves da Silva.

Inácio destacou que, em conversas com o governador, há a necessidade de modernizar os serviços ofertados no órgão. “E vendo as melhorias, indicamos os nomes que poderiam ser substituídos nestes cargos, para que os serviços pudessem se modernizar. De pronto, nós indicamos os nomes de pessoas muito competentes, e imediatamente fomos atendidos pelo governo”, pontuou.

O deputado ressalta, na condição de representante da cidade de Campina Grande no Legislativo estadual, o respaldo junto ao governo para indicações em cargos estratégicos.