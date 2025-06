Deputado garante que Cícero Lucena não será candidato a todo custo

O deputado federal Mersinho Lucena garantiu que o seu pai, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, ambos do Progressistas, não vai impor a candidatura ao governo em 2026 , mas terá que ser uma voz a ser ouvido dentro da base na formação da chapa majoritária.

“Ele não tem vaidade pessoal e nem vai ser candidato a todo custo. Ele não vai fazer esse tipo de movimento e só irá ser candidato a governador quando houver a convergência de todos que fazem parte do grupo. Agora, a gente não pode ficar de fora de nenhuma conversa nesse sentido”, explicou.

O deputado negou ainda que já tenha havido a confirmação de uma chapa, como tem sido especulada na mídia, sem que o prefeito Cìcero tenha participado das conversas. Mersinho também negou que o prefeito vá romper com o grupo governista, por conta das discussões por espaços na chapa do governador João Azevêdo (PSB).

“Eu respeito a oposição e sei que isso faz parte do jogo político, mas o nosso grupo está unido e é muito forte. Sem menosprezar os adversários, é bem possível que as eleições de 2026 sejam a continuidade do governo João. A oposição planta e procura exatamente disseminar a discórdia, mas o prefeito é vacinado, tem experiência política e nós não vamos cair nessa ideia deles de querer que Cícero seja o candidato pela oposição”, retrucou.