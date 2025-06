O vice-governador Lucas Ribeiro (PP) comentou as declarações de sua mãe e senadora, Daniella Ribeiro, no sentido de que a prioridade será a candidatura do próprio Lucas, em 2026, caso o governador João Azevêdo (PSB) decida disputar uma cadeira de senador.

“Temos que construir com todos os que fazem parte desse projeto para que continuem participando dele, fazendo com que a Paraiba continue vivendo o seu melhor momento. É isso o que está no nosso foco. Um Estado que continua crescendo e se desenvolvendo. Queremos unir todos os nossos parceiros, que têm somado esforços para esse momento acontecer”, discorreu Lucas.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

