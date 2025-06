Daniella comenta caso envolvendo ministra Marina Silva no Senado

Durante a inauguração da Sala Lilás e da Casa de Acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica, realizada na última sexta-feira, em Campina Grande, a senadora Daniella Ribeiro (PP) se pronunciou sobre o episódio envolvendo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ocorrido no dia 27 de maio, quando a ministra foi alvo de ataques durante uma audiência no Senado Federal.

Ao comentar o caso, Daniella destacou a importância de Marina Silva como símbolo de força e representatividade feminina na política nacional. A senadora ressaltou que, embora lamentável, o episódio gerou um debate necessário sobre a forma como as mulheres ainda são tratadas em espaços de poder e tomada de decisão.

“Isso é o que a gente vivencia. Ela foi vítima publicamente. Na maioria das vezes isso acontece de forma privada. Foi desrespeitoso, mas trouxe um debate importante. Essa é nossa luta enquanto mulher. Eu acho que, de qualquer forma, pela força de Marina, serviu para que esse assunto viesse à tona e a gente pudesse discutir mais sobre o respeito que as mulheres ocupam e têm a mesma competência que os homens para trabalhar”, declarou.