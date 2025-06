Senadora afirma que não será candidata à reeleição em 2026

A senadora Daniella Ribeiro afirmou nesta sexta-feira (09), em entrevista à imprensa, que não será candidata à reeleição com a possibilidade de o filho, o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, ambos do PP, ser o candidato ao governo nas eleições do próximo ano.

Conforme a senadora, a prioridade é o projeto construído em grupo com o governador João Azevedo (PSB) e que não é algo que será construído como ela sendo a definição absoluta.

“A prioridade é o grupo que vem conversando, vem decidindo cada vez mais a possibilidade de o governador, como ele colocou para imprensa (que pode sair para candidato a senador), levando em conta tudo que ele tem construído em Campina Grande, e isso acontecendo, Lucas é o candidato a governador e a gente, obviamente, está aí para ajudar com o meu mandato” destacou.

Segundo ela, o grupo está vivendo uma construção política a cada dia e, caso aconteça, não será candidata. “Não vai haver a possibilidade de ter Lucas candidato e Daniella candidata em uma mesma chapa, em um mesmo momento. Isso aí já foi dito e mais uma vez eu deixo muito claro”, enfatizou a senadora.