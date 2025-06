André Gadelha defende federação entre MDB e Republicanos como alternativa

O ex-deputado estadual e ex-prefeito de Sousa, André Gadelha (MDB), avaliou que a possível federação entre MDB e Republicanos, em discussão em Brasília, pode representar uma alternativa sólida no cenário político da Paraíba nas eleições de 2026.

Durante entrevista à imprensa, Gadelha apontou que a união pode viabilizar uma terceira via competitiva no estado.

“Acredito que isso pode acontecer. O Brasil está na contramão do mundo com essa quantidade exagerada de partidos. Precisamos reduzir. O senador Veneziano tem muita força junto ao governo federal, o Republicanos é hoje um dos maiores partidos da Paraíba, e essa articulação ainda conta com a liderança de figuras como o deputado Hugo Motta e o presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Eu, como MDBista, consideraria essa união um grande sonho. Torço para que se concretize, porque o estado precisa de opções reais para governar”, destacou.

Gadelha comentou ainda o atual cenário político no município de Sousa e analisou que há um desgaste natural em grupos que se mantêm no poder por longos períodos, e a cidade de Sousa segue a tendência observada em outras partes do estado.

“Em Sousa, não está sendo diferente do que vemos em várias cidades da Paraíba. Essa combinação de tentar impor continuidade nem sempre funciona, porque o CPF muda. Às vezes, quem está há oito anos no poder não quer admitir a necessidade de mudança. Acredito que Sousa não será exceção. Mas, independentemente disso, estamos trabalhando, caminhando e lutando para conquistar o espaço que nossa cidade merece”, afirmou.