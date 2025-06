Vital do Rêgo defende reforma administrativa no governo federal

Na tarde desta sexta-feira (06), o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo Filho, defendeu a necessidade de uma reforma administrativa no governo federal, com foco na construção de um Estado mais enxuto e voltado para as reais necessidades da população.

A declaração ocorreu durante o evento “Diálogo sobre a Competitividade: Combate ao Custo Brasil”, realizado em Campina Grande, que faz parte de uma série de encontros voltados à construção de propostas que visem reduzir o chamado “Custo Brasil”, termo utilizado para descrever os entraves estruturais e institucionais que elevam os custos de produção e afetam a competitividade do país.

Vital destacou que o atual modelo estatal demanda revisão para que o país consiga melhorar seus índices de produtividade e desenvolvimento.

“Nós precisamos caminhar para uma reforma administrativa. Deixar o estado mínimo e concentrar os esforços naquilo que a população deseja”, afirmou.

O presidente do TCU também comentou sobre as divergências entre os poderes no debate em torno do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), tema que tem gerado debates sobre sua regulamentação e impacto no ambiente econômico.

Confira o vídeo completo: