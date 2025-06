Na tarde desta sexta-feira (06), o deputado federal Ruy Carneiro (Podemos-PB) comentou o escândalo de corrupção no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), investigado por supostos esquemas de fraudes em benefícios.

Presidente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, o parlamentar avaliou que o problema não deve ser atribuído exclusivamente ao atual ou ao ex-presidente da República.

“Eu não atribuo isso ao presidente Lula, nem ao presidente Bolsonaro. É um esquema que vem de longe”, afirmou.

Ruy afirmou que o caso envolve associações, empresas e também parlamentar esse beneficiavam indiretamente dessas operações irregulares.

“Com essas associações e empresas, tem envolvimento de parlamentares. E isso, em breve, será público. Parlamentares que se beneficiavam indiretamente dessas empresas, o que é de uma extrema gravidade. Parlamentares e funcionários públicos, seja do INSS ou do Ministério. Mas é uma corrupção dentro do serviço público. É um esquema que vai se aprimorando e cai como caiu agora”, declarou.