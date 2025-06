João Azevêdo mantém diálogo sobre cenário eleitoral de 2026

Na manhã desta sexta-feira (06), o governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), afirmou que tanto a escolha do nome para disputar o Governo do Estado em 2026, quanto a decisão sobre sua possível candidatura ao Senado, serão tomadas de forma coletiva, em alinhamento com seu grupo político.

A declaração foi dada durante entrevista à imprensa em Campina Grande, no evento de inauguração da Sala Lilás e da Casa de Acolhimento Silvia Mariz, equipamentos que integram a rede de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, instalados com apoio do programa “Antes Que Aconteça”.

Questionado sobre os rumos políticos para o próximo pleito estadual, o governador reafirmou sua postura de diálogo interno.

“Estamos construindo. A eleição é só no próximo ano, mas eu tenho dito, por várias vezes, que esse é um plano A e uma possibilidade cada vez mais real, para que eu coloque meu nome para avaliação. Isso envolve discussões internas. Eu faço política em grupo, e é assim que as decisões são tomadas. 2026 é logo ali”, declarou João Azevêdo.