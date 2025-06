Hugo Motta defende protagonismo na eleição de 2026 e manutenção de aliança na Paraíba

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) esteve no durante o evento “Diálogo sobre a Competitividade: Combate ao Custo Brasil”, realizado em Campina Grande, e comentou sobre decisões judiciais, o cenário político da Paraíba e os rumos do seu partido para as eleições de 2026. Ele destacou a importância do cumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal e a posição estratégica que o Republicanos pretende manter no próximo pleito.

Ao ser questionado sobre eventuais disputas eleitorais envolvendo nomes já conhecidos na política paraibana, Motta foi enfático ao reafirmar o protagonismo que o Republicanos buscará manter em 2026. “A Paraíba é uma prioridade. Nosso partido tem se fortalecido a cada eleição. Temos a maior bancada na Assembleia Legislativa com nove deputados estaduais, a maior bancada federal do estado e 50 prefeitos filiados que foram eleitos na última eleição”, ressaltou.

Para o parlamentar, esse crescimento mostra a conexão do partido com a população paraibana e justifica a busca por uma posição de destaque nas articulações eleitorais do próximo ano. “Temos repetido que o partido não abrirá mão de ter protagonismo na eleição do ano que vem. Isso se dá dentro da base aliada, fazendo parte de um grupo de governadores que têm trabalhado muito pela Paraíba”, afirmou.

Hugo Motta ainda defendeu a continuidade da aliança com outros partidos como o Progressistas, o PSB e demais siglas que integram a base governista estadual. Segundo ele, o objetivo é formar uma chapa majoritária “a mais competitiva possível”, visando a vitória nas urnas e a continuidade dos avanços para o estado.

“Queremos manter essa aliança porque entendemos que ela tem feito bem à Paraíba”, finalizou o deputado.

Assista: