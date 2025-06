Vereador de João Pessoa critica modelo atual do Maior São João do Mundo

O vereador de João Pessoa e músico Mô Lima (PP) criticou o atual formato do Maior São João do Mundo, realizado em Campina Grande. A declaração foi feita após a viralização de um vídeo em que um turista reclama da falta de tradição no evento.

Em entrevista à imprensa, o parlamentar lamentou a descaracterização da festa, afirmando que a essência cultural foi substituída por um modelo de festival musical.

“Na verdade, o Maior São João do Mundo virou um festival. Hoje é um festival de música. São João de verdade é como os outros municípios fazem, com artistas como Flávio José, Waldonnys. São João é isso… ou eu estou falando besteira?”, questionou.

Entretanto, os artistas citados pelo parlamentar estão na programação do evento.