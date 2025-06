Aparte: Lula perde 1 milhão de seguidores nas redes sociais

Apuração da consultoria Ativaweb revelou que, nos últimos seis meses, o presidente Lula perdeu cerca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, reflexo de crises como as fraudes no INSS e o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), além de declarações polêmicas da primeira-dama Janja da Silva.

O caso do INSS, conforme detalhou o jornal O Globo, gerou picos recordes de menções negativas, especialmente em abril, enquanto o aumento do IOF provocou a maior rejeição ao governo no ano.

A repercussão foi maior no Nordeste, tradicional base de Lula.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

