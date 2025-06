Michel Henrique diz que Republicanos vai favorecer a reeleição dele em 2026

O deputado Michel Henrique afirmou que não pretende deixar o Republicanos e acredita que o partido vai favorecer seu segundo mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba nas eleições de 2026.

“Estou no Republicanos e vou permanecer. Estou satisfeito pela condição dada pelo nosso presidente Hugo. Fui um dos primeiros a chegar antes de o Republicanos se tornar essa superpotência. Éramos apenas quatro: eu, Hugo, Chica Motta e Danielle do Vale. Em seguida, vieram novos reforços e hoje estamos nessa superpotência partidária”, disse.

Henrique afirmou estar muito à vontade como filiado ao Republicanos e disse não saber de onde surgiu o boato de que deixaria o partido para disputar a reeleição por questão de sobrevivência política, como outros colegas de bancada têm admitido a possibilidade para a disputa de 2026.

Conforme Michel Henrique, pela atmosfera atual, não há essa condição, a não ser que ocorra algum fato superveniente que o faça repensar. “Mas o cenário permanece da maneira que está. Se o tratamento continuar como está hoje, estou muito à vontade e satisfeito com o Republicanos”, declarou.

Ele enfatizou ainda que tem sido muito bem tratado por Hugo Motta, não apenas por questões políticas, mas também pela relação de amizade, e destacou que possui vários outros amigos dentro do partido. “A gente se conduz bem, respeitando as bases e a política um do outro. Então, estou muito bem no Republicanos”, avaliou.