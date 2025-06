Deputada Jane Panta: “Ninguém pode impor gratidão a ninguém”

Na Assembleia Legislativa, a deputada (e médica) Jane Panta (PP, esposa do ex-prefeito de Santa Rita, Emerson Panta) receitou para si própria o comedimento, diante do rompimento consumado pelo atual prefeito da cidade, Jackson Alvino.

Confira um resumo de suas declarações.

“Como pessoa, acho que todo mundo se decepciona. Nós somos humanos, gente. Como não se decepcionar? Mas o que eu posso fazer é pedir desculpa à minha cidade. Nós agimos pensando em fazer o certo.

“Que fique bem claro: os passos não mudaram. Nós estamos no mesmo lugar, cuidando da nossa cidade. Eu sou a única deputada estadual que coloca emenda para aquela cidade e vou continuar colocando (…) Nós somos santarritenses, nós amamos nossa cidade.

“A nossa história não acaba aqui. Ela simplesmente ganha um novo capítulo (…) A vida e a política não são feitas de imposição. Ninguém pode impor gratidão a ninguém. O que eu e Emerson podemos fazer é dar testemunhos de gratidão. Perdão, Santa Rita. Ninguém cresce subtraindo. A gente cresce somando.

A deputada Jane concorrerá a um mandato de deputada federal em 2026 e Emerson a uma cadeira na Assembleia Legislativa.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/a-liturgia-de-um-rompimento-na-paraiba/