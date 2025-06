Adriano Galdino ´desenha´ como o governo pode enxotar o Republicanos

O deputado-presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, cujas declarações – via de regra – são implícita ou explicitamente referendadas pelo presidente estadual do Republicanos, deputado Hugo Motta, novamente ontem ´desenhou´ o que o partido almeja e poderá fazer no processo eleitoral do ano que vem.

Confira o que ele disse.

“O Republicanos não vai romper com o governo. Agora, pode ser que o governo diga assim: ´Olha, a porta da saída é ali´. E como é que o governo vai dizer isso para o Republicanos? Deixa eu explicar melhor.

“A intenção do Republicanos é ficar na base do governo. Mas o Republicanos quer, de uma maneira muito tranquila e lógica, que seja reconhecido enquanto partido pelo tamanho que ele tem e pela grandeza política que ele tem, que ele exerce na Paraíba.

“Se o governo, a base do governo, começar a preencher a chapa e não contemplar o Republicanos, ele está dizendo assim: ´Republicanos, pode ir embora, a gente não perde de vocês não´.”

Ainda Adriano: “Então, o Republicanos não vai romper com o governo. Mas a base do governo é quem vai dizer assim: ´A porta de saída é aquela´. Como é que ele vai dizer isso pra gente? Não contemplando a gente dentro da grandeza que o Republicanos merece. Deu para entender? (…) A própria base do governo é quem vai dizer se precisa da gente, ou não”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/a-liturgia-de-um-rompimento-na-paraiba/