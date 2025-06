Vereador do PT revela em quem vai votar para governador e senador nas eleições de 2026

O vereador da Câmara Municipal de João Pessoa, Marcos Henriques (PT), revelou em entrevista à imprensa nesta terça-feira (03) que está disposto a apoiar a reeleição do senador e presidente estadual do MDB na Paraíba, Veneziano Vital do Rêgo — mesmo com o parlamentar campinense integrando uma aliança que inclui o União Brasil, partido de oposição ao governo Lula.

Segundo Marcos, o apoio se deve à postura leal de Veneziano ao presidente Lula, que deve disputar a reeleição em 2026. A meta do PT, conforme explicou o vereador, é trabalhar pela recondução do presidente ao Planalto, buscando apoiar parlamentares que colaboram com o governo no Congresso Nacional, mesmo que façam parte de composições políticas adversárias em nível local.

“Veneziano demonstrou muita lealdade e, como vice-presidente do Senado Federal, é um dos principais defensores do governo Lula. Ele ajuda muito”, afirmou o vereador, acrescentando que, apesar de o senador estar em aliança com setores bolsonaristas por força da conjuntura política, ele vota na pessoa de Veneziano — da mesma forma que apoiaria o governador João Azevêdo, outro aliado do presidente, caso este dispute o Senado em 2026.

Marcos Henriques ressaltou, no entanto, que a base do governo ainda precisa discutir quem serão os candidatos a governador e senador. Segundo ele, o PT quer estar no centro desse debate para ajudar a compor uma chapa forte e competitiva. “O PT quer estar no meio dessa chapa”, concluiu.