Galdino quer investigar irregularidades no sistema de regulação de saúde de João Pessoa e Campina Grande

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, fez duras críticas ao sistema de regulação da saúde pública de João Pessoa e Campina Grande durante pronunciamento nesta terça-feira (3), na sessão ordinária da ALPB. O parlamentar não descarta a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o acesso de pacientes a tratamentos no Hospital Universitário (HU).

Adriano afirmou que não se pode mais aceitar que paraibanos morram sem acesso a um direito constitucional básico, reforçando a necessidade de um modelo mais transparente e justo para todo o estado. Segundo o deputado, o atual modelo, controlado pelas secretarias municipais de João Pessoa e Campina Grande, estaria privilegiando pacientes com conexões políticas em detrimento de moradores de cidades menores, resultando em mortes evitáveis.

Ele destacou que os municípios repassam recursos para os hospitais de referência, como o HU e o Metropolitano, mas não têm garantia de vagas para seus pacientes. Enquanto alguns conseguem acesso rápido por influência política, outros morrem na fila esperando atendimento. O parlamentar classificou a situação como uma injustiça que precisa ser resolvida com urgência.

O problema se torna ainda mais grave em hospitais como o HU, onde a dificuldade para conseguir uma vaga é comparada a ganhar na loteria. Relatos indicam que pacientes de cidades do interior, sem contatos políticos, enfrentam esperas intermináveis, com muitos morrendo antes de receber o tratamento necessário.

Embora governos anteriores tenham tentado reformar o sistema, incluindo as gestões de Ricardo Coutinho e do primeiro mandato de João Azevêdo, as mudanças não avançaram. Adriano ressaltou que espera que no atual governo seja implementada uma fila única e democrática, onde a prioridade seja determinada pela urgência do caso e não por influências políticas.