Deputado: “Cícero Lucena é o ‘pequeno argueiro’ na composição da chapa”

O deputado socialista, Hervázio Bezerra, disse em entrevista concedida à imprensa que o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), é o “pequeno argueiro” no entendimento da formação da chapa majoritária pelo seu tamanho político, já que também colocou o nome para disputar a sucessão de João Azevêdo em 2026.

Segundo ele, o PSB está tranquilo em relação ao governador João Azevedo, que deve disputar o Senado Federal e Lucas poderá ascender a condição de candidato natural ao governo da base.

“E Cícero é o pequeno argueiro em função da sua força, mas eu diria que, em tese, é um problema bom porque temos vários nomes dentro do nosso grupo com condições de disputar bem, mais uma vez, o Palácio da Redenção, quer seja com Lucas, Adriano, Cícero, ou com Hugo Motta”, destacou.

Indagado como tirar o “argueiro” Cícero dessa posição, o deputado respondeu que: “Ainda bem que essa bomba não está chiando nas minhas mãos. Ela chia no colo do deputado Aguinaldo Ribeiro, mas com o poder de articulação, de convencimento que ele tem, o fato é que são quatro vagas para três partidos, muito embora o PP tenha a condição de Lucas ser governador, tem que fazer a adequação para contemplar Cícero Lucena. De que maneira? Nós não sabemos ainda”, observou.

Contudo, o deputado destaca que o prefeito Cícero tem demonstrado desprendimento, compromisso com o grupo político e compromisso partidário. “Ele é sem dúvidas, um dos políticos que mais honra com os compromissos que assume. Isso é muito forte no currículo de qualquer político”, completou.