Deputada comenta rompimento com prefeito de Santa Rita: “Decepcionada”

A deputada Jane Panta (Progressistas) comentou sobre o rompimento com o prefeito Jackson Alvino, o qual ajudou a eleger-se prefeito do município, sucedendo Emerson Panta (marido dela), cuja família forma a força política do partido no terceiro maior colégio eleitoral da Paraíba.

O rompimento foi oficializado na segunda-feira (02) com a exoneração de Emerson Panta da Prefeitura de Santa Rita, onde ocupava o cargo de Representação Institucional. O fato gerou grande repercussão no meio político.

“Ninguém pode impor gratidão a ninguém”, disse a deputada, acrescentou.

Disse ainda ser grata a Deus pelo marido que foi prefeito e que, segundo ela, “tirou Santa Rita do Lixo, colocou o pagamento em dia” e que, junto com ela como única deputada a enviar emendas, ajudou a construir um hospital infantil.

“A vida é feita de escolha e o que houve tem que ser perguntado ao atual gestor. Ninguém cresce subtraindo, a gente cresce somando e nós jamais vamos deixar de somar”, retrucou a parlamentar.

Contudo, Jane Panta frisou que não rompeu com ninguém e nem vai romper porque ama a cidade de Santa Rita e disse não entender as acusações do prefeito, que exonerou pessoas que não deram resultados à gestão.

“Se não der resultado é fazer com que até hoje, o prefeito venha concluindo só as obras que Emerson deixou para ele, eu passo essa pergunta”, rebateu a deputada enfatizando estar muito decepcionada com o prefeito Alvino.