Bosco Carneiro admite possibilidade de deixar o Republicanos

Na manhã desta terça-feira (03), o deputado estadual Bosco Carneiro (Republicanos) não descartou a possibilidade de deixar o partido visando garantir sua viabilidade eleitoral nas eleições de 2026.

Durante entrevista à imprensa, o parlamentar destacou que, apesar de manter uma boa relação com a legenda e com os colegas de bancada, poderá buscar uma nova sigla, caso não enxergue competitividade suficiente na atual formação do partido.

“Estou, graças a Deus, muito bem no Republicanos. Tenho um ótimo relacionamento com todos os deputados da legenda. Mas, essa possibilidade para o próximo ano precisa ser avaliada dentro do quadro geral. Como pré-candidato, minha intenção é permanecer no partido, mas preciso analisar a competitividade, porque o Brejo precisa continuar tendo representação na Assembleia”, afirmou.

O deputado disse que avalia o cenário político de forma ampla, considerando a formação das chapas proporcionais e os limites de sua própria estrutura de campanha.

“Se não houver possibilidade de disputar em pé de igualdade e com competitividade, de acordo com minhas limitações, terei que buscar uma legenda que propicie nossa reeleição”, concluiu.