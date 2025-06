Na manhã desta terça-feira (03), o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino (Republicanos), reafirmou a força do seu partido e defendeu que as legendas da base governista reconheçam o peso do Republicanos na composição da chapa majoritária para as eleições de 2026.

Durante entrevista à imprensa, Galdino deixou claro que, caso o partido não seja contemplado, o rompimento com a base governista será inevitável.

“A intenção do Republicanos é ficar na base do governo. Mas, o Republicanos quer, de uma maneira muito tranquila e lógica, ser reconhecido pelo tamanho que ele tem e pela grandeza política que exerce na Paraíba. Então, se a base do governo começar a preencher a chapa e não contemplar o Republicanos, estará dizendo: ‘Republicanos, pode ir embora’. É a base do governo que vai indicar a porta de saída”, afirmou Galdino.