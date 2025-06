Ruy Carneiro defende prazo para definição da chapa majoritária da oposição em 2026

Na última quinta-feira (29), o deputado federal Ruy Carneiro (Podemos) defendeu o estabelecimento de um prazo para a definição da chapa majoritária da oposição para as eleições de 2026.

Durante entrevista à imprensa, o parlamentar destacou que a definição do candidato evidenciará o compromisso das oposições com os planos para a Paraíba.

“Acho que as redes sociais, com o volume maior de debates, impactam nessa antecipação. Não tenho dúvidas de que até outubro ou novembro a oposição já terá o nome do candidato escolhido, porque, mais do que um candidato, a oposição precisa apresentar um projeto para a Paraíba”, afirmou.

Ruy também foi questionado sobre sua preferência pessoal para encabeçar a disputa e destacou a afinidade com o ex-deputado Pedro Cunha Lima.

“A minha preferência é pelo nome que mais potencialize a nossa chance de vitória. Tenho uma relação pessoal, sem dúvida, mais próxima com Pedro. Mas não se trata apenas de amizade. Também me dou bem com Efraim, mas essa é uma decisão que deve considerar viabilidade eleitoral e a real possibilidade de vencermos a eleição”, concluiu.