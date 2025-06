Lucas Ribeiro reforça diálogo com base aliada para as eleições de 2026

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (Progressistas), destacou a importância do diálogo entre os partidos da base governista nas articulações para as eleições de 2026.

Durante agenda na 1ª ExpoAlagoinha, Lucas Ribeiro, que é cotado como pré-candidato ao Governo do Estado, foi questionado pela imprensa sobre a declaração do presidente estadual do Republicanos, deputado federal Hugo Motta, que afirmou a necessidade de protagonismo da sigla na chapa majoritária do próximo pleito estadual.

“Temos dialogado constantemente com todos os partidos, e todos têm dado sua contribuição para vivermos esse momento positivo que a Paraíba tem experimentado. Queremos que todos estejam unidos nessa caminhada. Esse é o nosso objetivo e o nosso compromisso com a Paraíba: manter o estado nesse ritmo de crescimento”, afirmou o vice-governador.