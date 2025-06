Lula: “Veneziano tem apoiado as pautas mais relevantes”

“Veneziano tem apoiado as pautas mais relevantes de nosso governo no parlamento e não se esquiva de defender a democracia em nosso país. Sei que todos têm seus compromissos locais, mas estou certo de que tanto ele quanto João Azevedo sabem fazer a verdadeira política, com diálogo e respeito, e estou certo de que tomarão as decisões que entendem serem as melhores para o povo da Paraíba”.

Presidente Lula, em entrevista ao Sistema Correio.

*informação destacada na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.