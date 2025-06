Bruno Cunha Lima: Câmara de Campina Grande está “arejada”

O prefeito Bruno Cunha Lima (União-CG) esteve ontem no Jornal da Manhã (Rádio Caturité FM), a maior audiência regional do horário, e foi perguntado sobre a indefinição na liderança do governo na Câmara de Vereadores.

“Não é difícil escolher um líder para o governo. Não estou sentindo nesse momento, graças a Deus, a necessidade”, acentuou o prefeito, para acrescentar: “O que temos visto é a iniciativa de diversos colegas que estão fazendo esse papel; fazem o papel de articulação. E também a contribuição do presidente (da Câmara) Saulo Germano (Podemos) e do vice-presidente Luciano Breno (Avante)”.

Bruno arrematou: “Diferente do que aconteceu no final da legislatura passada, existe (atualmente) a recomposição da maioria com pessoas que estão arejando ali (Câmara)”.

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.