Hugo Motta destaca liderança de Galdino e mantém cautela sobre candidatura na Paraíba

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos), presidente da Câmara dos Deputados, comentou sobre as movimentações políticas na Paraíba envolvendo seu nome.

Em entrevista, ele destacou a liderança do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, e afirmou que qualquer decisão sobre uma eventual candidatura será pautada pela vontade do povo paraibano.

“Reconheço o papel de protagonismo que o presidente Adriano Galdino cumpre na política da Paraíba. Muito me orgulho de tê-lo no nosso partido, sempre atuante em defesa do estado”, disse Motta.

O parlamentar reforçou seu compromisso com o país à frente da Câmara dos Deputados, mas ressaltou que não se desconecta das raízes paraibanas.

“Tenho uma responsabilidade nacional, mas nunca esqueci de onde vim. O sentimento do povo da Paraíba será sempre fundamental em qualquer decisão minha na vida pública.”

Apesar da expectativa de aliados e apoiadores, Hugo Motta afirmou que o foco agora é a presidência da Câmara, e que só discutirá eleições em momento oportuno.