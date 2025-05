Governador aborda gestão pública como indutora do desenvolvimento

“Gestão pública como indutora do desenvolvimento” foi o tema da palestra ministrada pelo governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), nesta quinta-feira (29), no II Encontro Paraibano de Câmaras Municipais. O evento acontece até 30 de maio, no Pavilhão de Congressos do Centro de Convenções.

João Azevêdo ressaltou a importância da oportunidade de compartilhar experiências e ações da gestão nas cidades paraibanas, nas mais diversas áreas. Ele destacou o governo municipalista do estado: “Fazemos uma gestão municipalista, porque entendemos que as pessoas vivem nas cidades. Nosso compromisso é aproximar cada vez mais o poder público e o cidadão, levando serviços de qualidade para melhorar a vida das pessoas e assegurar a geração de emprego e renda”.

O governador enfatizou que a função do estado e do município é produzir e gerar desenvolvimento, que deve ser planejado, através do Plano Diretor e projetos. De acordo com ele, a participação do estado incentiva a iniciativa privada, que precisa enxergar segurança para investir. “Em qualquer segmento que tem a presença massiva do estado, o desenvolvimento acontece”, afirmou.

Ele exemplificou com o Polo Turístico Cabo Branco: “Estamos investindo R$ 100 milhões. A iniciativa privada entende isso e chega com R$ 2,5 bilhões para investir. Quando se investe em segurança hídrica, faz-se com que as pessoas dos municípios também invistam em novas empresas e indústrias”.

Portanto, para João Azevêdo, é de suma importância o papel do governo estadual como indutor do desenvolvimento: “Esse é o papel que o estado e as prefeituras têm que desempenhar, um papel protagonista dentro dos seus municípios, definindo quais são as verdadeiras potencialidades que cada cidade tem e, a partir daí, implementando políticas que desenvolvam, gerando, assim, emprego, renda e fazendo a economia rodar dentro do município”.

A grade de programação para a manhã desta quinta-feira (29) também contou com a palestra “João Pessoa, Mais que a Queridinha do Brasil”, com o Prefeito Cícero Lucena (PP); “Alertas, Cuidados e Boa Gestão nos Legislativos Municipais”, com o conselheiro Fábio Nogueira, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB); e “Câmaras Municipais, Desafios e Governança nas Gestões 4.0”, com o ministro Weder de Oliveira, do Tribunal de Contas da União (TCU).