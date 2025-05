Na última quarta-feira (28), durante a solenidade de entrega do primeiro trecho do Ramal do Apodi, no município de Cachoeira dos Índios, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez uma declaração que gerou ampla repercussão nacional e críticas no cenário político.

Ao comentar sobre a histórica escassez de água no Nordeste, Lula afirmou que a seca teria sido, de certa forma, uma “missão divina” para que ele pudesse solucioná-la.

“Deus deixou o sertão sem água porque Ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá”, declarou Lula.

A fala, apesar de aplaudida por aliados e pelo público presente, foi considerada polêmica por diversos setores e gerou reações de adversários políticos. Na Paraíba, a declaração foi alvo de críticas do presidente estadual do Partido Liberal (PL), o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga.

Em publicação nas redes sociais, Queiroga rebateu duramente a fala do presidente.

“Quem manda a chuva para o sertão é Deus. E o sertanejo, que convive com a seca, sabe disso. A seca é coisa do capeta, pai da mentira, inspiração de muitos – inclusive de quem fundou o PT. Chega de mentiras. O povo quer verdade, trabalho e respeito. O Nordeste é forte porque acredita, luta e tem fé”, afirmou.

Questionado pela imprensa, o vereador Marcos Henriques (PT), aliado do presidente, saiu em defesa de Lula.

“Deus vai agir e dar responsabilidade a pessoas que realmente possam lutar pelos oprimidos. Deus predestinou Lula, assim como Satanás predestinou Bolsonaro”, afirmou o parlamentar.

A fala gerou desconforto e foi prontamente rebatida pela vereadora Eliza Virgínia (Progressistas), que classificou a declaração do colega como absurda.

“Eu nunca ouvi uma frase tão absurda. Primeiro, porque Satanás não é dono de nada e não coloca ninguém no poder sem a permissão de Deus. As pessoas têm o governo que merecem, e talvez Deus tenha permitido a eleição de Lula para mostrar o prejuízo que isso traria. Isso é um castigo, gente”, concluiu.