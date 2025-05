Bruno rebate fala de João Azevêdo sobre ausência de pedido de apoio ao São João

Na tarde desta sexta-feira (30), o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil), comentou a declaração do governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), que havia afirmado que “Campina Grande tem uma característica diferente” por não solicitar apoio financeiro do Executivo estadual para a realização do Maior São João do Mundo.

A fala do governador João Azevêdo foi feita na última quarta-feira (28), durante agenda oficial em Campina Grande. Ao ser questionado sobre a ausência de repasses estaduais para o evento, João Azevêdo alegou que o município segue um modelo diferente, uma vez que a empresa responsável pela execução da festa “não pede recursos”.

Em entrevista à imprensa Bruno Cunha Lima esclareceu que o São João da Rainha da Borborema é realizado por meio de um modelo de gestão que não utiliza recursos públicos para a execução.

“Há pelo menos 20 anos o Governo do Estado não apoia o São João de Campina Grande, e isso não acontece apenas na minha gestão. Naturalmente, por uma questão de sobrevivência, foi preciso aprender a se virar. De certa forma, isso nos impulsionou a buscar alternativas, encontrar soluções e recorrer à iniciativa privada. Talvez tenha sido isso que nos deu coragem para ousar e construir um modelo que não dependa mais do poder público”, pontuou o prefeito.

Bruno ainda destacou que, apesar disso, a cidade nunca se negou a receber apoio por parte do Estado, caso ainda haja interesse do governo em colaborar.

“Todo recurso que vier é bem-vindo, e da nossa parte, definitivamente, não há qualquer problema com isso”, concluiu.