Adriano Galdino defende candidatura do Republicanos ao governo da Paraíba em 2026

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino (Republicanos), afirmou em entrevista recente que chegou a hora do seu partido encabeçar a chapa majoritária nas eleições de 2026.

Segundo ele, o Republicanos tem força política e merece reconhecimento após os gestos feitos nas últimas disputas estaduais.

“Votamos no PSB em 2022, no PP, sem ter ninguém nosso na chapa. Está na hora de reconhecer o nosso tamanho político”, declarou. Galdino defendeu o nome do deputado federal Hugo Motta como prioridade para a disputa pelo governo. Caso Motta opte por permanecer em Brasília, o próprio presidente da ALPB se colocou à disposição: “Estou pronto e preparado para assumir essa missão”.

Para Galdino, o Republicanos segue sendo o fiel da balança e deve lutar para manter protagonismo: “Partido que não briga pelo poder, tende a diminuir”.

Apesar do foco no governo do Estado, ele não descartou disputar o Senado, caso essa seja a orientação da base aliada.