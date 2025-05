Vereador endossa poder divino de Lula e acredita que o maligno colocou Bolsonaro no poder

O vereador da Câmara de João Pessoa, Marcos Henrique (PT), rebateu as críticas que vêm movimentando as redes sociais sobre a fala do presidente Lula durante a inauguração do primeiro trecho do Ramal do Apodi, na Paraíba, que faz parte do projeto de transposição das águas do São Francisco. O evento aconteceu nessa quarta-feira (28), no município de Cachoeira dos Índios, no sertão paraibano.

O presidente teria dito: “Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu seria presidente e traria a água para cá.” A fala foi contestada por oposicionistas, que, segundo o vereador, deram mais importância à declaração do que ao projeto inaugurado por Lula, que beneficiará muitas pessoas.

“Jesus Cristo era contra o opressor e defendia os oprimidos. Isso faz com que a gente veja a forma de governar de Lula como algo muito positivo: uma política de dar de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede. Eu acredito, sim, que Deus mandou Lula para saciar a fome desse povo. Assim como, no governo passado, que trouxe morte, destruição e miséria, acredito que o maligno colocou um presidente que acabou enganando todo mundo — e o que é pior: dentro de algumas igrejas”, enfatizou.

Indagado se essa posição não acirrava ainda mais a polarização entre lulistas e bolsonaristas, o vereador afirmou que não deixaria de defender Lula, que, na sua opinião, faz um governo que está no caminho certo — ao contrário do governo bolsonarista.