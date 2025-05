Ricardo Coutinho critica possível ida de João Azevêdo ao Senado

O ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho (PT) confirmou que será candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Durante entrevista à imprensa, o petista destacou que sua decisão tem o objetivo contribuir com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e qualificar o Congresso Nacional, que, segundo ele, tem “deixado muito a desejar em civilidade”.

“Eu serei sim candidato a deputado federal pelo PT. Eu analiso e acho que é preciso qualificar o Congresso Nacional, e me parece que o Congresso tem deixado muito a desejar no que se refere à civilidade. Acredito que posso contribuir com isso. Tenho experiência acumulada, conheço a Paraíba e tenho uma visão de política que, se eleito, me dará capacidade de contribuir com o Brasil e com a Paraíba. Então, saio como candidato a deputado federal para também ajudar Lula a compor o seu palanque aqui na Paraíba”, afirmou.

Apesar de reforçar seu alinhamento com o projeto nacional liderado por Lula, Ricardo Coutinho expressou sua insatisfação com a possível candidatura do governador João Azevêdo (PSB) ao Senado em 2026. Azevêdo, que já recebeu declarações de simpatia do presidente da República, não foi bem avaliado por Ricardo.

“Se o palanque for de Lula, é o meu palanque. Agora, eu tenho uma objeção de consciência com relação a esse cidadão. Porque eu sei o que foi feito no verão passado e não trabalho bem com esse tipo de coisa. Mas, não serei eu a priorizar esse debate”, concluiu o ex-governador.