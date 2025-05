João Azevêdo destaca união entre Poderes e parceria com municípios em evento estadual

O governador João Azevêdo participou, nesta quinta-feira (29), no Centro de Convenções de João Pessoa, do II Encontro Paraibano de Câmaras Municipais, promovido pela Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP). Na oportunidade, o gestor destacou a importância da harmonia e diálogo entre os Poderes e proferiu palestra com o tema “Gestão Pública como indutora do desenvolvimento”.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou a parceria com os municípios para assegurar a assistência aos paraibanos. “Nós fazemos um governo municipalista para garantir a melhor prestação de serviços ao nosso povo porque entendemos que governar é cuidar das pessoas e ter a presença da gestão em todas as áreas”, frisou.

João Azevêdo destacou convênios com os municípios na Educação, com programas como o Paraíba Primeira Infância, visando a construção de 213 creches, o Alfabetiza Mais Paraíba, para garantir a alfabetização das crianças na idade certa, além de parcerias para construção de escolas, ginásios, transporte escolar e aquisição de materiais e mobiliários.

O governador também evidenciou os investimentos na Saúde, que têm o objetivo de interiorizar a média e alta complexidade, que incluem os programas Opera Paraíba, Paraíba contra o Câncer e Coração Paraibano, a construção dos Hospitais da Mulher de João Pessoa, Campina Grande e Sousa, além do Hospital do Sertão, em Patos, e da ampliação dos Centros de Hemodiálise.

O gestor ainda elencou ações na Segurança Alimentar, com a universalização do programa Tá na Mesa; na agricultura familiar, para assegurar a capacidade de produção no campo; e na Segurança Pública, com a construção dos Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) de João Pessoa, Campina Grande e Patos. “Todos esses investimentos são possíveis em função da eficiência da nossa gestão fiscal, reconhecida nacionalmente, que oferece segurança jurídica aos investidores, gera emprego e renda e melhora a vida das pessoas”, disse.

João Azevêdo ainda agradeceu o convite da Câmara Municipal para participar do evento e destacou a importância da relação harmoniosa entre as instituições. “Nós construímos uma relação institucional baseada no diálogo e no respeito, fortalecendo a nossa democracia e eu espero que esse encontro seja bastante proveitoso, com a troca de experiência”, finalizou.

O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Dinho Dowsley, celebrou o sucesso do evento. “A nossa expectativa foi superada, são mais de 1.500 vereadores inscritos, 177 dos 223 municípios estão presentes, além de vereadores de outros Estados, e tenho certeza de que vamos poder trocar experiências, visando a melhoria de gestão e da governabilidade. Nós sabemos da importância do Parlamento, do diálogo e das parcerias, por isso, tenho certeza de que teremos um encontro muito produtivo para todos os parlamentares”, falou.

O II Encontro Paraibano de Câmaras Municipais tem o objetivo de compartilhar experiências e buscar soluções conjuntas para melhorar o funcionamento das Casas Legislativas. Com o tema “Inteligência Artificial, Governança e Conexão Cidadã nas Câmaras 4.0”, a programação do evento inclui diversas palestras.

Dentre as autoridades presentes, estiveram o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena; o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), conselheiro Fábio Nogueira; o ministro Weder de Oliveira, do Tribunal de Contas da União (TCU); e o procurador-geral de Justiça, Antônio Hortêncio.