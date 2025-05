Deputado destaca que falta “amabilidade” do governador com seu aliados políticos

O deputado Felipe Leitão, que nesta sexta-feira (30) passa a fazer parte dos quadros do Republicanos, elogiou a gestão do governador João Azevêdo no estado, mas atesta que falta “amabilidade” por parte do gestor para com a classe política paraibana.

A mesma leitura fez o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino (Republicanos), em recente entrevista concedida à imprensa, ao se reportar sobre o comportamento do governador. Para Galdino, Azevêdo peca um pouco na relação com os deputados e com a classe política.

Felipe Leitão observa que cada um tem um estilo de fazer política e que uns são mais carismáticos e têm seu estilo próprio de fazer política.

“O governador tem o estilo dele. João Azevêdo é um grande administrador, inclusive, é uma referência administrativa no nordeste e no Brasil. É um dos melhores governadores do país e o melhor governador que a Paraíba já teve. Agora pode ser que falte algo a mais nessa relação política. Falta um pouquinho de nada de amabilidade”, avaliou.

Contudo, Leitão disse que ele próprio não tem o que reclamar do governador e que tem uma relação com ele muito bem resolvida politicamente.

“Ele contempla as nossas bases sempre que a gente vai reivindicar obras estruturantes para os municípios, implementação de políticas públicas que melhorem a vida do paraibano e para a nossa base de sustentação política, o governador tem nos atendidos com muita presteza e, sobretudo, com muita resolutividade”, disse.

Porém, afirma que alguns dos colegas parlamentares se queixam de que gostariam de um afago a mais. Também acredita que João Azevêdo estando fora do governo terá o apoio e o reconhecimento de prefeitos e deputados.

“Eu acredito que o trabalho que ele tem feito será reconhecido não só pela classe política paraibana, mas também pela população”, completou.