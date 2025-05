A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) voltou a comentar sobre a possível fusão entre o Podemos e o PSDB, em articulação nacional para as eleições de 2026.

Durante entrevista à imprensa, a parlamentar avaliou a união com naturalidade, destacando que, na Paraíba, as duas legendas estão do mesmo lado político.

“Eu confesso que tenho acompanhado de longe. Estou mais preocupada com as questões da Paraíba este ano do que com as questões verdadeiramente da eleição. Mas houve uma convocação com os filiados do PSDB para se trazer uma decisão. Eu fico muito tranquila, porque diferente de outras, essa fusão com o Podemos não atrapalha, porque o partido aqui na Paraíba é aliado e estar com eles não vai ter problemas”, afirmou.

Camila também foi questionada sobre a possibilidade de deixar o PSDB para se filiar ao PSD, legenda agora comandada na Paraíba pelo ex-deputado federal e pré-candidato ao Governo do Estado em 2026 Pedro Cunha Lima.

Apesar de dizer que ainda não refletiu sobre uma eventual mudança, a deputada demonstrou confiança de que teria boa acolhida.

“Eu sempre digo que, pela ligação que tenho com Pedro Cunha Lima, pelo respeito e pela história da nossa família, isso naturalmente leva a refletir. Mas, sinceramente, nunca parei para pensar sobre isso. Este ano é de focar mais no trabalho e menos nas eleições […] por isso, acho muito precipitado falar agora sobre filiação ou para onde vou. Mas, obviamente, se eu decidir seguir esse caminho, tenho certeza de que as portas estariam abertas, até pelo acolhimento do nosso presidente Pedro”, concluiu.